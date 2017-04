Ocak ayında 'sakin şehir' unvanını kazanan Isparta'nın Eğirdir ilçesi, daha çevreci bir kent için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda 'Her atık çöp değildir' sloganıyla 3 yıl önce belediyenin rekreasyon alanı Rüya Park'da geri dönüşüm biriminin kurulduğu ilçede, neredeyse atık olan her şey yeniden tasarlanarak günlük yaşamda kullanılır hale getiriliyor.



Saksılardan insan figürü, lastiklerden horoz, kartal ve tavus kuşu gibi hayvan figürlerinin de yapıldığı 5 personelin çalıştığı birimde, peçete, plastik çatal ve kaşık sapları, kullanılmayan ağaç dalları ile taşlara da yeniden şekil veriliyor.



Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada Eğirdir'in 'Sakin Şehir' unvanını kazanmasının ardından belediye olarak 'çevreci belediye' olma yönünde çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.



Bu kapsamda yeşil alanlarda gerçekleştirilen faaliyetleri artırdıklarını dile getiren Şengöl, diğer taraftan da sadece Eğirdir'in değil Türkiye'nin de önemli bir sorunu olan atık sorununun, çözülmesine önem gösterdiklerini anlattı.



Bu kapsamda belediyeye bağlı 'Rüya Park' rekreasyon alanında 3 yıl önce hayata geçirilen geri dönüşüm biriminin kurulan atölyelerle çalışmalarına ağırlık verdiğini vurgulayan Şengöl, ilçe genelinde belediye görevlilerince toplanan atıkların, geri dönüşüm birimine getirildiğini, ardından atıkların usta ellerde çeşitli figürlere dönüştürüldüğünü anlattı.



Oluşturulan figürlerin, birimin olduğu rekreasyon alanında sergilendiğini ifade eden Şengöl, 'Sakin şehir unvanından önce de atık malzemelerin tekrar tasarlanarak günlük yaşama kazandırılması yönünde çalışmalar yapıyorduk. Sakin şehir unvanının kazanılmasının ardından bu çalışmalarımıza ağırlık verdik. Vatandaşlarımızdan atık malzemelerini temiz olarak bize ulaştırmasını istiyoruz.' diye konuştu.



- Kaşık saplarından kuş, saksılardan heykel



Geri dönüşüm biriminde peyzaj mimarı olarak görev yapan Aslı Akyol da ellerinde olan atık malzemeleri şekillendirmeye yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını anlattı. İlk başta sınırlı sayıda yapılan çalışmaların zamanla arttığını ve temel uğraş alanları haline geldiğini belirten Akyol, bugün lastikten şişeye, plastik kaşık ve çatallardan saksılara kadar birçok atık olarak değerlendirilen malzemeleri çeşitli figürler haline getirerek, günlük hayata sunduklarını vurguladı.



Kaşık saplarından kartal ve kuş figürleri, saksılardan bisiklet süren insan figürü yaptıklarını ifade eden Akyol, 'Bizim sloganımız 'her atık çöp değildir'. Çöpleri geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendiriyoruz. İnsanların, bunların sanatsal ve görsel değerini fark etmesini istiyoruz. İnsanlarımızın da her atığının çöp olmadığını anlayarak bize yardımcı olmalarını istiyoruz.' dedi.



Birimde 5 personelin çalıştığını anlatan Akyol, yapılan ürünlerin çeşitli fuarlarda sergilediklerini ve çok büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi. Kaynak : AA