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Roketli saldırıda yaralanan asker şehit oldu!

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu.

3. Sayfa / 17 Nisan 2017 Pazartesi 17:40
Roketli saldırıda yaralanan asker şehit oldu!

Hakkari'deki terör saldırısında ağır yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Çukurca'nın Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca yönelik saldırıda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan asker şehit düştü.

Kalepete bölgesinde dün gerçekleşen terör saldırısında biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. Kaynak : AA

Şehit


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