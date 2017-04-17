Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliğinin dünkü referandumda kabul edilmesinin ardından üç değişiklik 2019 beklenmeden yürürlüğe girecek.



Kabul edilen düzenleme ile ilk üçü hemen yürürlüğe girecek olanlar olmak üzere uygulamaya girecek olan değişiklikler şöyle:



HSYK



* Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişerek, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da üçten ikiye düşürülecek. Adalet Bakanı ile müsteşarının doğal üye olacağı Kurul'un dört üyesini cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçecek.



ASKERİ YARGI



* Askeri yargının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANI



* Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmesi şartı kaldırılmasıyla, cumhurbaşkanının partisine üye ve genel başkan olabilmesinin önü açıldı.