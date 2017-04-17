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Referandum sonrası Almanlar iyice kudurdu!.

Türkiye düşmanı Cem Özdemir, referandum sonrası Almanya’da yaşayan Türklerin, Alman anayasasını tam anlamıyla benimsemesi gerektiğini söyledi. AfD partisi ise Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti..

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 22:03
Referandum sonrası Almanlar iyice kudurdu!.

Türkiye'de anayasa değişikliği referandumuna Almanya'dan çıkan yüksek oranda ''Evet'' oyunu değerlendiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, sonucun ülkede yaşayan Türklerin uyum süreci açısından önemli ihmallere işaret ettiğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Özdemir, bu çerçevede Türkiye kökenlilerin hem akıl hem de kalplerini kazanmak için gereken mücadelenin artık başlatılması gerektiğini söyledi.

'TÜRKLER ALMAN ANAYASASINI BENİMSEMELİ'
Özdemir, bundan sonra Almanya'da yaşayan Türklerin de Alman anayasasını yüzeysel olarak kabul etmek yerine, tam anlamıyla benimsemelerini sağlanması gerektiğini ifade etti.

'HAYIRCILARIN BİZİM DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR'
Yeşiller Partisi Eş Başkanı, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51,4 Evet oyuna karşılık yüzde 48,6 Hayır oyu kullanarak,''oryantal despotluğa'' karşı çıkan Türkiye vatandaşlarını zor zamanların beklediğini söyledi. Özdemir, 'Demokrasi için savaşmış olan insanların tam da şimdi bizim desteğimize ihtiyacı var.' şeklinde konuştu.



AfD PARTİSİ: EVET VERENLER ÜLKESİNE DÖNSÜN
Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Türkiye'deki referandum sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye'ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamayı yapan AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden çıkan Evet oyu oranlarının, Almanya'daki birçok Türkün topluma uyumu konusunda başarısızlık sağlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

VATANDAŞLIKTAN DA ÇIKARILSINLAR
Weidel, "Erdoğan'ın beşinci kolu, belli ki daha fazla hoşlarına giden ve ait de oldukları Türkiye'ye dönsünler." şeklinde konuştu. AfD'li Weidel ayrıca söz konusu kişilerin Alman vatandaşlıklarını geri almanın da mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

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