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Osman Baydemir: İtirazı yaptık

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 'An itibarıyla yüzlerce itiraz dilekçemiz vardır. Bu ihlallere ilişkin itirazlarımızı yaptık.' dedi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 22:45
Osman Baydemir: İtirazı yaptık
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Baydemir, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, anayasanın, toplumsal sözleşme mutabakat metni olduğunu, bu saat itibarıyla ortaya çıkan sonucun, bir toplumsal mutabakatın oluşmadığının net göstergesi olduğunu savundu.

Referandum kampanyasının başladığı günden bugüne gerçekleşen 65 sayfalık ihlal raporunu gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Baydemir, 'Her şeyden önce sabahın erken saatlerinden bu yana kadar mühürsüz pusulalarının kullanılması, müşahitlerin sandık çevrelerine alınmaması, dövülerek sandık alanından uzaklaştırılması ve benzer yüzlerce ihlal mevcut. Her şeyden önce seçim kanunu çok net bir ibare taşımaktadır. Mühürsüz pusula ve zarfın kullanılacağı her bir oy geçersizdir. An itibarıyla yüzlerce itiraz dilekçemiz vardır. Bu ihlallere ilişkin itirazlarımızı yaptık.' değerlendirmesinde bulundu.



'SONUÇ İLAN EDİLMEMELİ'

YSK'nın açıkladığı sonuçlar ile kendilerinin ellerindeki sonuçların birbiriyle örtüşmediğini iddia eden Baydemir, şu ifadeleri kullandı:

'Sandığa giren irade her neyse kayıtlara giren irade aynı olmak durumundadır. Hiç kimsenin, milletin, halkın iradesini olduğundan farklı gösterme hakkı yoktur. İtirazlarımız sonuçlanıncaya kadar seçimin kesinleşmediğini kamuoyuna açıklıyoruz. Gerek hükümetin gerekse ilgili tüm kurum ve kuruluşların sonucu ilan etme konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü alelacele yapılacak açıklama, şaibe boyutunu güçlendirecektir.' Kaynak : AA

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