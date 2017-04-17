OHAL uzatıldı

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından OHAL'in bir kez daha uzatılması Hükümet'e tavsiye edildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı saat 21.25'te bitti.
OHAL KARARI
MGK bildirisinde; "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü halde ğerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.