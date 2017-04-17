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Sıcak Haber : OHAL uzatıldı!..

OHAL uzatıldı

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından OHAL'in bir kez daha uzatılması Hükümet'e tavsiye edildi.

Güncel / 17 Nisan 2017 Pazartesi 21:38
OHAL uzatıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı saat 21.25'te bitti.

OHAL KARARI

MGK bildirisinde; "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü halde ğerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlar Kurulu ToplantısıOhalBakanlar Kurulu


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