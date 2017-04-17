Numan Kurtulmuş'tan kritik Erdoğan açıklaması

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.
Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonuçları sonrası partiye üye olup olmayacağı yönündeki sorularını yanıtlayan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;
Yüzde 85'in üzerinde bir katılım vatandaşlarımızın demokrasiyi sahiplenmesi konusunda önemliydi. Türkiye son derece olgun, demokratik olarak gelişmiş bir seçim kampanyası geride bıraktı. Evet diyenler, Hayır diyenler oldu, bireysel olarak kanaatlerini açıklayanlar oldu. Son derece olgun, keyifli ve barışçıl bir şekilde kampanya sürecini geride bıraktık."
"Sandık günü hem sandık başındaki güvenlik meselesi, hem oyların her sandığın mutlaka sonuçları alarak YSK ve il seçim kurullarına bildirilmesiyle birlikte bütün sandıklar güvenli şekilde merkezlere ulaştırılmış ve erken saatlerde seçim sonuçları elde edilmiştir. Bunların hepsinin üstünde böylesine önemli ve kapsamlı reformun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır."
."KAZANAN MİLLET VE DEMOKRASİ OLMUŞTUR"