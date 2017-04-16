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MHP'den açıklama: Referandumun kaybedeni...

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Referandumun kazanan, kaybeden tarafı diye ayırım yapmayı fevkalade hatalı buluruz. Kazanan milletimiz ve demokrasimizdir” dedi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 22:43
MHP'den açıklama: Referandumun kaybedeni...

TBMM'de gazetecilere referandum sonuçlarını değerlendiren Erkan Akçay, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettiğini belirterek, 'Demokrasiye inancımız ve millete güvenimiz perçinlenmiştir. Referandumun kazanan, kaybeden tarafı diye ayırım yapmayı fevkalade hatalı buluruz. Kazanan milletimiz ve demokrasimizdir. Ancak önümüzdeki günlerde, haftalarda bu anayasa değişikliği sürecinde dillendirilen pek çok haksız iddia, ithamların ve yayınların gerçek olmadığı kısa süre içinde ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki sürece millet olarak el ele, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş, devletimizi ve demokrasimizi, hukukumuzu tarif etmiş şekilde yürüyeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte uyum yasaları gündemimizde olacak. İç tüzük değişiklikleri de söz konusu” diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumunda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in meşruiyet sorunu iddialarına ilişkin soruya Akçay, “Bir türlü milli iradeye hazmedemediler. Ama biraz daha gayret etsinler. Çünkü kendilerini çok şartlandırdılar. Millete de aşırı yalanlar söylediler. Demokrasiye inanmak, millete güvenmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasiye inançta bir noksanlık ve hele hele millete güvensizlik sorunu var. 12 Eylül anayasa referandumuyla bu referandumu karşılaştırmak akıl ve mantık işi değil. Bir darbe yönetiminin yaptığı anayasayı, sıkı yönetim şartları içinde gerçekleşmiş bir referandumla bunu mukayese etmek akıllara zarar bir yorumdur” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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