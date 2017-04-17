Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Nisan referandumunun ardından ilk kez konuştu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm siyasi partilerle 'saygılı diyalog' arayışında olması çağrısını yaptı.



Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ortak bir açıklama yapan Merkel, 'Alman hükümeti, Türk hükümetini bekliyor. Çetin bir seçim kampanyasından sonra, şimdi tüm politik güçler ve toplumla saygılı bir diyalog arıyoruz.' ifadelerini kullandı.