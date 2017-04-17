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Kuzugöbeği mantarı servet kazandırıyor

Akseki ilçesinde, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor.

Ekonomi / 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:12
Kuzugöbeği mantarı servet kazandırıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların 'göbek' adını verdiği 'kuzugöbeği mantarı' toplanmaya başlandı.

Toros Dağları'nda yetişen ve bölge halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

Aksekili Mehmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, 'Toros Dağları'nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz. Günlük ortalama 1 kilogram mantar topluyoruz.' dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Kara, 'Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz. Satanlar ise kilogramı 80-100 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır.' diye konuştu.

Bölgede kuzugöbeği mantarı toplayan Büşra Kara da Akseki'de kuzugöbeği mantarının vitaminli ve lezzetli olduğunu, toplamaktan da çok keyif aldığını dile getirdi. Kaynak : AA

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