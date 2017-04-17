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Kayıp öğretmenin cesedi bulundu!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sosyal Bilgiler öğretmeni Vural Kartal (36) ormanlık alanda ağaca iple asılı halde bulundu.

3. Sayfa / 17 Nisan 2017 Pazartesi 16:14
Kayıp öğretmenin cesedi bulundu!

Karabük merkezde Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Vural Kartal, dün evinden ayrıldıktan sonra yakınları bir daha kendisinden haber alamadı.

Kendisi gibi öğretmen olan eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Kartal’ın aracını Safranbolu İlçesi Gayzebaşı mevkisinde ormanlık alanda devriye gezen Jandarma ekipleri tarafından terk edilmiş olarak buldu.

Araçta yapılan aramalarda ‘Hakkınızı helal edin’ yazılı not bulunan Jandarma ekipleri, AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda Kartal’ın yaklaşık 600 metre mesafede bir ağaca iple asılı cesedini bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kartal’ın cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri evli ve 2 çocuk babası Vural Kartal’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Fatih Sultan MehmetÖğretmenDevlet HastanesiSosyal BilgilerJandarma


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