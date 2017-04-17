Hayırcılara tencere ve tavalı eylem çağrısı

Referandum için sandık başına giden vatandaşlar, anayasa değişikliğine 1.3 milyon fazla oyla 'evet' dedi.



Sonuçları kabul edemeyenler, başta Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy olmak üzere bazı semtlerde tencere ve tavalarla camlara çıktı. Protestocular, yapılan çağrılardan sonra sokaklara indi.



'TENCERE VE TAVANI UNUTMA'

İstenilen katılım olmayınca Birleşik Haziran Hareketi bir kez daha 'tencere, tava ve düdüklerimizle tekrar oradayız.' çağrısı yaptı.