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Hasip Kaplan rezil oldu

Referandum sonuçlarının açıklanmasından sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu Hasip Kaplan'ın attığı tweet oldu.

Güncel / 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:12
Hasip Kaplan rezil oldu

Kaplan referandum sonuçlarının netleştiği saatler ezan vaktine denk gelince attığı twitle baltayı taşa vurdu.

Türkiye referandum sonuçlarına kilitlenmişken Hasip Kaplan attığı mesajla twitter alemini yıktı. Sonuçların netleştiği saatler yatsı ezanının olduğu vakitlere denk gelmişti. Hasip Kaplan okunan ezanı 'zafer kutlaması' sanınca olanlar oldu.

Kaplan twitter'dan 'Bir din adamı açıklasın, şu an camilerden okunan ne' diye sordu. Ona gelen yanıt kapak olurken Kaplan cümle alemin diline düştü.

İşte Hasip Kaplan'ın rezil olduğu twiti;


Hasip KaplanTwitterDin AdamıReferandum


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