USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,66 EURO (Alış - Satış) : 3,89 - 3,90

Sıcak Haber : OHAL uzatıldı!..

Harran'da 'Evet' rekoru!

Anayasa değişikliği referandumunda Şanlıurfa’nın Harran ilçesi resmi olmayan rakamlara göre yüzde 97.17 evet oyuyla rekor kırdı.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 21:10
Harran'da 'Evet' rekoru!

AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, bir önceki seçimde de Türkiye ikincisi olan Harran’ın resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 98’lik oy oranı ile ak oyların lideri kent olduğunu kanıtladığını bildirdi. Başkan Özyavuz, başta meclis üyeleri ve parti teşkilatı olmak üzere vatansever tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Mehmet Özyavuz’un ikinci dönem belediye başkanlığını sürdürdüğü Harran’da, yoğun geçen referandum sürecinin olumlu sonuçları alındı. Harran halkının tek vatan, tek millet, tek devlet ve Türkiye’nin bekası için evet dediğini belirten Başkan Özyavuz, resmi olmayan kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Biz yüzde 100 hedefi ile çalıştık. İlçemizi karış karış gezdik, vatandaşlarımıza ’evet’in önemini en iyi şekilde anlattık. Şükürler olsun ak oylarda liderlik yine bizde” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, “Yaklaşık 36 bin seçmenin oy kullandığı ilçemizde yüzde 2’lik de olsa hayır oyunun bulunmasının gerekli önlemleri alınacaktır. Çünkü, vatansever Harran’da evet oylarının yüzde 98 olması az bile” diye konuştu.

Vatanına, milletine bağlı, Cumhurbaşkanının izinde olan Harran’da, evet oyları kadar sandığa gidişin de yüksek olması için tüm önlemlerin alındığını belirterek Özyavuz, “Burada amacımıza ulaştık. Bundan son derece mutluyuz. Ancak, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığımızın yüzde 100 olması için durmak yok, yola devam” diye konuştu.

Özyavuz, son seçimlerde Harran ilçesinin rakibinin küçük bir farkla Adıyaman’ın Sincik ilçesi olduğunu, bu seçimlerde ilk sırada hangi ilin ya da ilçenin yer alacağının Türkiye geneli sonuçları açıklandıktan sonra belli olacağını söyledi.

Başkan Özyavuz, referandumun propaganda çalışmaları süresince yoğun emek veren meclis üyelerine, parti teşkilatına ve tüm Harranlı seçmenlere ilçeye yüzde 98 evet oyu kazandırdıkları için teşekkür etti.
Kaynak : İHA

Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e sert tepki AGİT’ten skandal referandum açıklaması! AGİT’ten skandal referandum açıklaması! Yurt dışı oylarında EVET rekoru Yurt dışı oylarında EVET rekoru YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Eski AP Başkanından küstah açıklama Eski AP Başkanından küstah açıklama Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki!

Belediye Başkanı16 Nisan Halk OylamasıAnayasa ReferandumuPropagandaReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı