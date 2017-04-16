Gözler AKAM Başkanı'nda

'Evet' çıkması halinde şirketi kapatacağını ifade eden AKAM Başkanı'ndan ses yok.
Halk TV'de canlı yayınında izleyiciyle buluşan gazeteci Uğur Dündar, AKAM Başkanı'nın gönderdiği mesajı okumuştu.
Bu referandumda kesinlikle açık ara farkla 'hayır' çıkacağını belirten Dündar'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer almıştı:
'Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür'