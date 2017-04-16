Gözler AKAM Başkanı'nda

Halk TV'de canlı yayınında izleyiciyle buluşan gazeteci Uğur Dündar, AKAM Başkanı'nın gönderdiği mesajı okumuştu.



Bu referandumda kesinlikle açık ara farkla 'hayır' çıkacağını belirten Dündar'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer almıştı:



'Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür'



Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nden referandum sonuçları için ilk açıklama geldi.



AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından 'YSK resmi sonuçlarında evet çıkarsa (ki çaldılarsa kılıfı hazırdır) AKAM KAPANACAK

Ben inandiğımı ankette gordugumu yazdım. Ben kendi emegimle kurduğum şirketten ve kariyerimden vazgeciyorum. Sorumluluk benimdir.

Böyle biterse benim yolum bitiyor Allah Türkiye’nin önünü açık etsin.Şaibe varsa (ki çok net) ülkenin de benim de vebalim onun üstündedir.

Allah ülkemizi ve halkımızı esirgesin. Rızkı veren Allah’tır. Bundan sonra yapacağımız işler de Allah utandırmasın.

Kendi cebinizden büyük paralar harcadık kimseyi bile isteye kandırmadık.Sizlerde hakkınızı helal edin. AKAM KAPANDI.”' diye yazdı.



