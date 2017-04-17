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Gökçek: Ankara'da 'hayır'ın yüksek çıkmasının iki neden var...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek: "Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık. Ankara'da en son 44,8 aldım, şimdi ise 48,85 aldık. Dört puan artmış oluyor. Dört puan artmasına rağmen Melih Gökçek nasıl kaybetmiş oluyor, bunun mantığını anlayabilmek mümkün değil"

Siyaset / 17 Nisan 2017 Pazartesi 17:27
Gökçek: Ankara'da 'hayır'ın yüksek çıkmasının iki neden var...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonucunu, 'Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık.' sözleriyle değerlendirdi.

Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halk oylamasının sonuçlarına ilişkin soru üzerine, 'Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık.' ifadesini kullanan Gökçek, yüzde 54-55 seviyelerinde 'evet' beklediklerini ancak milletin takdirinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

Ankara'da halk oylaması öncesi yapılan anketlerde 'evet'lerin daha yüksek çıktığını ancak bazı olayların oyun düşmesine neden olduğunu belirten Gökçek, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bunun iki özel nedeni var. Memurlar arasında, aslı astarı olmayan, çok ciddi olarak '300 bin memurun görevine son verileceği'ne dair CHP'liler ve FETÖ'cüler inanılmaz bir propaganda yaptılar. Bu propagandaya memur inandı ve inandıktan sonra da 'Benim geleceğim ne olacak' gibi bir endişe içerisine düştü. Bu bizi Ankara'da çok etkiledi kesinlikle. Bizi en çok vuran bu. İkincisi de bir eyalet meselesi bir problem olarak ortaya sunuldu. Aslında böyle bir şey yoktu ama o kadar yoğun bir propaganda yaptılar ki o yoğun propagandaya da inananlar oldu. Bunlar üç puan civarında oyumuzun düşmesine neden oldu.' değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da 'hayır' oylarının çoğunlukta çıkmasının 'Melih Gökçek'in veya AK Parti'nin oyunun düştüğü' yorumlarına neden olduğunun ifade edilmesi ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Gökçek, 'Ankara'da en son 44,8 aldım, şimdi ise 48,85 aldık. Dört puan artmış oluyor. Dört puan artmasına rağmen Melih Gökçek nasıl kaybetmiş oluyor, bunun mantığını anlayabilmek mümkün değil. Bu bir algı yönetimi.' dedi.

- 'Sandık kurulundaki adamlar neden müdahale etmiyor'

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarını kabul etme kararına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Gökçek, YSK'nın daha önce başka seçimlerde de bu tür kararlar aldığını hatırlattı.

Gökçek, sandık başında CHP ve HDP'nin de görevlileri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

'Sandık kurulundaki adamlar neden müdahale etmiyor? Sen kendi adamına kızacağına kalkıyorsun 'Efendim mühürler yapılmadı' diyorsun. Ben şunu da söyleyeyim, bu mühür olayının yapılmayışının en büyük nedeni bana göre özellikle CHP'li sandık kurulu üyelerinin, sandık başkanlarının, yani memur ama CHP'li netice itibarıyla, FETÖ'cü olan memurların yapmış olduğu bir oyun. Yani sırf arkaya bir şaibe karışsın diye.'

Kaynak : AA

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