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Firari savcı Harem Otogarı'nda yakalandı

MİT tırlarını Hatay’da durduran dönemin Kırkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul’da yakalandı. Harem otogarında yakalanan eski savcının 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

3. Sayfa / 17 Nisan 2017 Pazartesi 19:41
Firari savcı Harem Otogarı'nda yakalandı

Suriye’deki Türkmenlere yardım götüren MİT’e ait tırı Hatay’da durdurarak arama yapmak isteyen dönemin Kırkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Harem otogarında görevli polis ekipleri, kendilerini görünce otobüsün önünden hızla uzaklaşan şahsı durdurdu. Kimlik sorgusunu yapan polis ekiplerine ilk etapta kimliğinin olmadığını kaydeden Kavalcıoğlu, gözaltına alınmak isteyince savcı kimliğini ibraz etti. Yapılan incelemelerde hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Yaşar Kavalcıoğlu gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerinden kurum kimliği, 4 adet hafıza kartı, bir adet USB bellek, bir adet tablet, 790 TL ve 600 dolar çıkan Kavalcıoğlu, İstanbul Başsavcılığına çıkarılmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaynak : İHA

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