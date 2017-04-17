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Eski AP Başkanından küstah açıklama

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz referandum sonuçlarını değerlendirdi. Schulz, "Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi" dedi.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 00:19
Eski AP Başkanından küstah açıklama

Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, halk oylaması sonucuna ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Sonucun not alındığının belirtildiği açıklamada, 'usulsüzlük iddiaları' dahil Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Uluslarası Gözlem Misyonunu'nun değerlendirmesinin beklendiği kaydedildi.

Anayasa değişikliğinin ve özellikle de pratikteki uygulamasının, Türkiye'nin AB adayı bir ülke ve Avrupa Konseyi üyesi yükümlülükleri ışığında değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye'yi, Avrupa Konseyi'nin olağanüstü hale ilişkin de olmak üzere endişeleri ve önerilerini ele almaya teşvik ediyoruz. Halk oylamasının yakın sonucu ve anayasa değişikliğinin kapsamlı sonuçlarına bakarak, Türk yetkilileri (anayasa değişikliğini) uygulamada mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya davet ediyoruz.'

Schulz'dan referandum değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz referandum sonuçlarını değerlendirdi. Schulz, 'Sonuçlar, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi' dedi.



Başkanlık referandumu sonuçlarını değerlendirilen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Eylül ayında yapılacak seçimlerde Başbakan Adayı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

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