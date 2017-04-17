Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik etti.



ERDOĞAN AYET OKUDU

Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada ayet okudu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.

Kaynak : AA