Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vodafone Arena Stadı'nda 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de oynanacak Beşiktaş-O. Lyon Avrupa Ligi maçı nedeniyle stat çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Maç günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:



“Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevirilecektir. Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesi'ne yönlendirilecektir. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe'ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecektir. Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek,Taksim- Harbiye istikameti trafiğe kapatılacaktır. Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne gönderilecektir. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar kapatılacaktır. Kadırgalar Caddesi'nden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecektir.”



Açıklamada ayrıca 18 Nisan gece saat 00.00'dan itibaren Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi'nin (Katı atığın arkasında açılan yeni yol) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak : İHA