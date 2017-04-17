Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet Efe Özal, diğer aile fertleri, gelini ve torunları tören alanında Erdoğan ile görüştü.



Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın başkanlık sistemini ilk dile getiren Cumhurbaşkanı olduğu ve dün referandumdan çıkan 'Evet' kararının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin her zaman kendileriyle çok fazla ilgilendiğini dile getirdi.







Tören, Turgut Özal'ın hayatı anlatılarak başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.



MENDERES VER ERBAKAN'IN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası merhum başbakanlar Adnan Menderes'in ve Necmettin Erbakan'ın kabrini de ziyaret etti.



