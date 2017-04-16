Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada idam için halk oylamasına başvurulabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan açıklamalar;
Bir olduk, iri olduk ,diri olduk kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Bakın nasıl saldırdıklarını gördünüz. Ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, eğilmedi, parçalanmadı. Yurt içi yurt dışı işte sandıkları siz patlattınız.
ZATEN YOLDAYIZ, VİTES DEĞİŞTİREREK DAHA HIZLI GİDECEĞİZ
Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı ilerleyeceğiz. Bunlar bize hep patinaj çektirdiler ama bundan sonra patinaj olmayacak. Türkiye çok daha önemli adımları atmak üzere muasır medeniyetler üzerine çıkacağından hiç endişeniz olmasın.
BU SİZDEKİ NASIL BİR AŞK VE SEVDADIR
İşte şurada 1 saat içerisinde toplandınız. Bu nasıl bir aşktır sevdadır. Biz hep söyledik, efendi olmaya değil bu millete hizmetkar olmaya geldik. Biz, projelerimizle konuştuk hep uygulamalarımızla konuştuk. bundan sonra da projelerimizle yol almaya d evam edeceğiz.