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Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada idam için halk oylamasına başvurulabileceğini söyledi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan açıklamalar;

Bir olduk, iri olduk ,diri olduk kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Bakın nasıl saldırdıklarını gördünüz. Ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, eğilmedi, parçalanmadı. Yurt içi yurt dışı işte sandıkları siz patlattınız.

ZATEN YOLDAYIZ, VİTES DEĞİŞTİREREK DAHA HIZLI GİDECEĞİZ

Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı ilerleyeceğiz. Bunlar bize hep patinaj çektirdiler ama bundan sonra patinaj olmayacak. Türkiye çok daha önemli adımları atmak üzere muasır medeniyetler üzerine çıkacağından hiç endişeniz olmasın.

BU SİZDEKİ NASIL BİR AŞK VE SEVDADIR

İşte şurada 1 saat içerisinde toplandınız. Bu nasıl bir aşktır sevdadır. Biz hep söyledik, efendi olmaya değil bu millete hizmetkar olmaya geldik. Biz, projelerimizle konuştuk hep uygulamalarımızla konuştuk. bundan sonra da projelerimizle yol almaya d evam edeceğiz.




RAKAMI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞANLAR VAR: ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ BOŞUNA UĞRAŞMAYIN

Dünyada pek çok yerde yüzde 35'lerle seçim yapılıyor. Böyle katılım yok başka ülkede. Ve bunun yüzde 51 buçuğunu Evet oyu aldı. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bunu küçümsemeye çalışanlar var boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok.

MİLLETE SOPA GÖSTERİLMEZ, GÖSTERENLER CEVABINI SANDIKTA ALDI

Bundan sonra birlikte beraber yapacağımız çok iş var. Biliyorsunuz bu iğsin iki safhası oldu. Birinci safha parlamento idi Anayasa komisyonunda pet şişeler nasıl fırlatıldı engellemek istediler başaramadılar genel kurula geldi orada ne oldu hamdolsun 339 ile geçti. Ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve Meclis'ten geçti. Ne dedik şimdi sıra millette dedik. Millete sopa gösterilmez. Gösterenler de cevabını sandıkta aldı. AK Parti'ye MHP'ye, BBP'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle Güneydoğu'da Hüda-Par'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Güneydoğu'da büyük değişim dönüşüm yaşandı. Bu demek d eğildir ki diğer partilerden destek gelmedi inanıyorum ki onlardan da geldi. Dedik ya bundan sonra vites büyütüp yola öyle devam edeceğiz.



BİR HALK OYLAMASI DA İDAM İÇİN YAPARIZ

Meydanlarda hep bununla karşılaştım diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli ben desteklerim dedi Sayın Yıldırım da aynı şekilde fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten de destekler ve önüme gelirse ben onaylarım. Desteklemezse bir halk oylaması da onun için yaparız. 
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