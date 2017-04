Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e sert tepki

Erdoğan: 'AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz' dedi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'deki referandum için 'uluslararası standartların gerisinde kaldı' açıklamasında bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



'Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tercihlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum'



'Her zaman ifade ettiğim gibi bizim için asıl olan milletin ne dediğidir. Milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihi ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile gelen yenilikler tüm milletimizin hizmetindedir''Anayasa değişikliği ile milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletin.''Sayın Devlet Bahçeli 'idama Evet derim' diyor, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum, fakat Sayın Kılıçdaroğlu da 'Evet' diyor. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Bir halkoylaması da idam için yaparız''Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur.'Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur. Bu yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçimlere kadar hem ülke, hem yönetim olarak yapmamız gereken pek çok iş var. Meclisimiz gereken uyum kanunlarını çıkartacak.''Burayı yadırgayanlar oldu, biz ne dedik bu Külliye milletindir dedik. İşte millet, işte devlet. Buluştuk mu? Konuştuk mu? Evet'inize kurban olayım. Hükümetimiz bir yandan yatırımları hızla devam ettirirken yeni projelerin hazırlıklarını yürütecektir. Yeni sistemi tüm unsurlarıyla uygulamaya geçirmiş olacağız. Türkiye'nin demokraside, ekonomide, dış politikada, güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar var. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz''Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç, milletimizi memnun ederken hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Şimdi gazete ilanları gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da 'Hayır'ı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da, galibiyetin eğlenmesini biliyoruz da, mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar.''Fırat Kalkanı son değil, ilk operasyonumuzdur. Sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem bu meseleler üzerinde yoğunlaşacağımız bir dönem olacaktır. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızla Rabiamızı boşuna tekrarlamıyoruz.'