CHP'li Tezcan: AYM ve AİHM'ye gidebiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.



ÖNCE AYM SONRA AİHM

Referandumla ilgili birçok şikayetlerinin olduğunu belirten Tezcan, söz konusu şikayetleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.



İPTAL İSTEMİ

Referandumun iptal edilmesi gerektiğini ifade eden CHP'li vekil, gerekirse AİHM'e de gideceklerini sözlerine ekledi.



