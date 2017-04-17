CHP'li Tezcan: AYM ve AİHM'ye gidebiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Anayasa yargısı ve AİHM yargısı dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.
ÖNCE AYM SONRA AİHM
Referandumla ilgili birçok şikayetlerinin olduğunu belirten Tezcan, söz konusu şikayetleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.
İPTAL İSTEMİ
Referandumun iptal edilmesi gerektiğini ifade eden CHP'li vekil, gerekirse AİHM'e de gideceklerini sözlerine ekledi.