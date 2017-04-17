CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli oylamalarından birini daha geride bıraktı. Çıkan sonuçlara göre Başkanlık Sistemine geçişi destekleyenlerin oranı yüzde 51,4'ü bulurken desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 48,6 oldu.



YÜZDE 48 AZ BİR OY DEĞİL AMA POTANSİYELİ KULLANAMIYORLAR



Evet diyenlerin oyu gibi, Hayır oyu veren yüzde 48 de hiç azımsanacak bir rakam değil.



CHP YÜZDE 25 ALIYOR, HAYIR CEPHESİ 48



CHP, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 25 oy almıştı. Şu an ise Erdoğan ve AK Parti'nin çizdiği istikamet dışında hareket eden bir yüzde 48'lik kitle olduğu net ortaya çıktı. Yüzde 48 gibi kalabalık bir Hayır cephesini toplayabilen CHP'nin, bu potansiyeli bugüne kadar Meclis'e taşıyamamış olması tartışmaya açıldı bile..



CHP'liler, partilerinin alabileceği oy potansiyelinin farkındalar ancak bunu genel seçimlere yansıtamamaktan yakınıyorlar.



KILIÇDAROĞLU GİDERSE, ADAYLAR HAZIR



Yüzde 48 potansiyel varken, bunun sadece yüzde 25'ine sahip olabildiği için Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sorgulanıyor. CHP liderinin istifa etmesi durumunda, yerine geçmeyi ve bu büyük potansiyeli kullanabilmeyi uman birçok isim de mevcut.



MUHARREM İNCE'Yİ CHP'LİLER SEVİYOR



Bu isimlerden biri Muharrem İnce. İnce'nin memleketi Yalova'da sonuçlar neredeyse kafa kafaya olsa da, Muharrem İnce referamdum sürecinde gittiği her ilde kalabalıklara hitap edebildi, taraftar toplayabildi.



TUNCAY ÖZKAN HATA YAPMASA ŞANSI YÜKSEKTİ



Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna adaylardan biri de Tuncay Özkan. Tuncay Özkan da Muharrem İnce gibi CHP'de karşılığı olan bir isim. Seçmene küfrettiği son haftanın dışında, onun da CHP'de parlayan bir yıldız olduğu, CHP seçmeniyle kurduğu bağ sayesinde anlaşıldı.



KILIÇDAROĞLU İLE DOSTLUĞU OLMASA, GÜRSEL TEKİN DE ADAY OLACAK



Yine Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ile arasındaki yıllara dayalı dostluğa rağmen genel başkanlığa aday olamıyor ancak yüzde 48 gibi bir potansiyeli kullanmada Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı olacağını düşünenler var.



BALBAY'IN GERÇEKÇİ OLMASI LAZIM



Mustafa Balbay ise, martılarla konuşmak gibi romantizm taktiklerini bir kenara koyarak kampanyalara realist yaklaşsa, CHP'de yine karşılığı olanlardan biri.



SARIGÜL NEREDE



Ve tabii ki Mustafa Sarıgül. Uzun zamandır ortalarda gözükmüyor ancak CHP Genel Başkanlığı'nı en çok isteyen isimlerden biri elbette.