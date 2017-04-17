Bakanlar Kurulu sonrası kritik açıklama

Numan Kurtulmuş'un açıklamasından satırbaşları şöyle;



Yönetim sisteminin değiştirilmesi konusunda bütünüyle sivil iradenin olduğu bir süreç yaşadık.



Güvenli bir şekilde çok erken saatte seçim sonuçları elde edilmiştir. Çok önemi bir dönemeç millet iradesiyle geçilmiştir.



Referandumun sonucunda kazanan millettir. Hem milletimiz hem demokrasimiz kazançlı çıkmıştır. YSK'nın kararını bekliyoruz. Karar resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz uygulanmaya başlanacaktır.



OHAL 3 AY DAHA UZATILIYOR



Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı.'



