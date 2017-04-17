Bahreyn Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Bahreyn Kralı Hamed'in referandum sonucunun Türkiye'ye hayırlı olması dilediğinde bulunduğunu belirtti.



Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin yanı sıra Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Kaynak : İHA