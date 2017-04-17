Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'

Türkiye'deki anayasa referandumu sürecini yakından takip eden Faslı akademisyen Ali Fadili, Avrupa'nın Türkiye'deki halk oylamasına bakışını 'çifte standartlı yaklaşım' olarak değerlendirdi.



Fadili, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 'İngiltere yüzde 51,1 ile Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmaya karar verdi. Evet ile hayır oyları arasındaki farkın azlığına rağmen Avrupalı 'demokrasi havarileri' bu oy oranına ilişkin İngilizleri cahillikle suçlamadı veya referandum sonucunu kabul etmemezlik yapmadı. Avrupalıların bu duruşu hem çifte standartlı bir yaklaşım hem de farklı düşünceler arasında çatışmayı körükleyici bir tutumdur.' ifadelerini kullandı.



Fadili şunları kaydetti:



'Anayasa değişikliği referandumu süreci Türkiye'de, şeffaf, tarafsız ve rekabetçi bir ortamda geçti. Sonuçlar açıklandığında evet ve hayır oyları arasındaki yakınlık İngiltere'deki referandumla benzerlik gösteriyor. Fakat demokrasi havarilerinin yüzde 99'u Türkiye'ye saldırarak, Türk halkına hakaretler ederek cahillikle suçlamalarının yanı sıra yüzde 51,4'lük oy oranını zulüm ve bölücülükle suçlamaktan geri kalmıyor.'



Türkiye'de dün yapılan anayasa referandumu halk oylaması Fas'te da yakından takip edildi. Sosyal medya sayfalarında kullanıcılar Türkiye'deki referandum sürecine ilişkin bir çok paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımlarda özellikle halk oylamasına yüzde 82'lik büyük katılım olduğunun vurgulandığı görüldü. Kaynak : AA