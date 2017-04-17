Aslı Aydıntaşbaş'tan Kılıçdaroğlu çıkışı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, CHP'nin ısrarla referandumda hile yapıldığı iddiasına inanmadığını söyledi.



'1.3 MİLYON FARK HİLE TEZİLE AÇIKLAMAZ'

Aydıntaşbaş '1.3 milyon farkın 'hile teziyle' açıklanabilecek bir durum olmadığını.' yazdı.



'İKTİDAR SEÇİMİ KAZANDI'

Seçime eşitsiz ve haksız koşullarada gidildiğini savunan Cumhuriyet yazarı sonuç olarak 'iktidarın seçimi kazandığını' sözlerine ekledi.



'KILIÇDAROĞLU VASAT BİR KONUŞMA YAPTI'

Öte yandan Aslı Aydıntaşbaş'a göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum sonrası vasat bir konuşma yaptı.

1.3 milyon fark 'hile' teziyle açıklanabilecek bir rakam değil. Seçime eşitsiz ve haksız koşullarda gidildi. Ama iktidar seçimi kazandı. — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) 17 Nisan 2017

Kürtlere kızmanın anlamı da yok. Kürtler tüm baskılara rağmen 'Hayır' dedi. Sen git Bağcılar'dan neden oy alamadığını sorgula — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) 17 Nisan 2017