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AK Parti'den flaş Erdoğan açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi yapacaklarını söyledi..

Siyaset / 17 Nisan 2017 Pazartesi 13:05
AK Parti'den flaş Erdoğan açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını NTV'de değerlendirdi. Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üyelik teklifi yapacaklarını söyledi.

Elitaş özetle şöyle konuştu:

Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.

MHP SEÇMENİ İKNA OLMADI MI?

Anayasa değişikliği TBMM'de oylandığında 339 milletvekili buna evet dedi. Karar da söz de milletin dedik. 339 milletvekilinin TBMM'de verdiği oyu kim evet kim hayır verdi ne kadar fire AK Parti'den MHP'den diye bir araştırma ihtiyacı içerisinde bulunmadık. 51.4 alınan evet oyu önemli bir hadise bunun hangi partiden ne verdiği konusu değil. MHP siyasi kimliği, AK Parti siyasi kimliği ve BBP referandumda evet yanında bir taraf sergilediler. Bu 3 partinin dışındaki bütün partiler ve diğer kurum ve kuruluşlar da hayır yönünde görüş beyan ettiler. Buradaki sistem siyasi parti seçimi değil tamamen sistemle ilgili bir konu. Hangi partiden ne geliyor diye araştırmak gereksiz bir uğraşıdır.

''MÜHÜRSÜZ PUSULA'' TARTIŞMASI

YSK Başkanı açıklamasını yaptı. 'Biz sandıklar açılmadan oylar sayılmadan kararımızı aldık tebliğ ettik' diye ifade ettiler. Eğer oylar sayılıp şu kadar geçerli geçersiz oy var diye sonuçlar belli olduktan sonra bu karar alınmış olsaydı tartışılmış olabilirdi. Fakat şu anda CHP sürekli bahaneler üreterek kaybetmenin hazımsızlığını yaşamaktadır. Hiç itiraz olmamış sandık başlarında itiraz olmamış. Bu tartışmalara girip büyütmenin manası yok.

CUMHURBAŞKANI'NIN PARTİLİ OLMASI

27-28 Nisan tarihinde YSK kesin sonuçları yayımladıktan sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı'nın bir parti ile ilişği konusundaki ifade ortadan kalktığında dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teklif götürdüğümüzde takdir ederse AK Parti'nin kurucu lideri ve genel başkanı olarak partimize üye olması bizi şereflendirir. 27 Nisan veya 28 Nisan tarihinde YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlayacağı tarihe baktığımız takdirde biz Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'yi şereflendirmesi için üyelik teklifi yaparız. Kendileri tarafından kabul gördüğü takdirde bizim için büyük bir şereftir.

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