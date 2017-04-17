Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ü, oğlu O.Ü ve 9 yaşındaki torunu ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kimliği belirlenmeyen kişiler, tabanca ve uzun namlulu silahlarla aracı kurşun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan M.Ö, O.Ö ve O.Ö'nün oğlu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün eşi, eşinin ayağından düşen ayakkabısını elinden bırakmayarak feryat etti. M.Ö, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.Ö. ile oğlunun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





Kaynak : İHA