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Adalet Bakanlığı uyum yasaları için harekete geçti

Halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ’Evet’ oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından başlatıldı. Halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliğinin ardından öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda değişiklik yapılması gerekiyor.

Siyaset / 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:43
Adalet Bakanlığı uyum yasaları için harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören Anayasa değişikliğinin halk oylamasında kabul edilmesinin ardından anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyor.

İşte öncelikle kanunlar

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 madde değişiklik yapılması gerektiği tespit edildi.

Öncelikle olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu yer alıyor.

Anayasa değişikliğine uyum sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda 7 madde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda 9 madde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda 10 madde, Siyasi Partiler Kanunu'nda 11 madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda 30 madde, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde ve Askeri Ceza Kanunu'nda ise 50 madde de değişiklik yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Partili Cumhurbaşkanı kanundan çıkacak

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğinin kesileceğine ilişkin düzenlemeye uyum için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin son fıkrasında bulunan 'Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer' düzenlemesinin kanundan çıkartılması gerekiyor. Kaynak : İHA

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