ABD, İHA ile vurdu

Yemen'de Karn Emarin köyünde El-Kaide yöneticilerini taşıyan bir aracın ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı saldırıda bazı örgüt üyelerinin öldürüldüğü ifade edildi.



EL-KAİDE 'YE OPERASYON DÜZENLENDİ



Öte yandan Ebyen'in batısındaki Lahic vilayetinde de Yemen güvenlik güçleri tarafından El-Kaide operasyonu düzenlendi. Lahic Emniyet Müdürü Salih es-Seyyid'in yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat neticesinde kent merkezi El-Huta'nın doğusundaki üç ayrı bölgede düzenlediği operasyonda ikisi örgüt yöneticisi 5 kişinin yakalandığını söyledi.



Seyyid, operasyonda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiğini kaydetti.