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ABD, İHA ile vurdu

ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracı, Yemen'de terör örgütü El-Kaide hedeflerine saldırı düzenledi.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 12:18
ABD, İHA ile vurdu

Yemen'de Karn Emarin köyünde El-Kaide yöneticilerini taşıyan bir aracın ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı saldırıda bazı örgüt üyelerinin öldürüldüğü ifade edildi.

EL-KAİDE 'YE OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan Ebyen'in batısındaki Lahic vilayetinde de Yemen güvenlik güçleri tarafından El-Kaide operasyonu düzenlendi. Lahic Emniyet Müdürü Salih es-Seyyid'in yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldığı istihbarat neticesinde kent merkezi El-Huta'nın doğusundaki üç ayrı bölgede düzenlediği operasyonda ikisi örgüt yöneticisi 5 kişinin yakalandığını söyledi.

Seyyid, operasyonda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiğini kaydetti.

YemenEmniyet MüdürüGüvenlik Güçleri


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