Yurt dışında referanduma yüzde 41 katılım gerçekleşti

Türkiye'nin doğusunda saat 16.00'da oy verme işlemi son bulurken, batısında ise 17.00'da son buldu. Türkiye'nin sonuçlarını merakla beklediği referandumda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oylarını kullanmıştı. Almanya ve Belçika'da oy verme işlemi 27 Mart'ta, diğer ülkelerde de muhtelif zamanlarda başlamıştı. Tüm yurt dışında oy verme işlemi 9 Nisan'da son bulmuştu. Toplamda 7 bin 388 sandık kurulan yurt dışında 2 milyon 957 bin 870 seçmen sandık başına giderek tercihini yaptı.



Almanya'da yaşayan vatandaşlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg, Stuttgart'ta kurulan sandıklar, ABD'deki vatandaşlar ise Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Şikago, Washington'da kurulan sandıklarda oy kullandı. Vatandaşlar Arnavutluk, Bahreyn, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Güney Afrika, İrlanda, İsrail, İsveç, Japonya, Katar, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Kırgızistan, Norveç, Özbekistan, Polonya, Sudan, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda, Tayland, Türkmenistan'da açılan tek sandık başına giderek oy verdi.



Vatandaşlar, Avustralya'da Kanberra, Melborn, Sidney kentlerinde, Avusturya'da Bregenz, Salzburg, Viyana'da, Azerbaycan'daki vatandaşlar Bakü, Gence, Nahçivan'da, Belçika'da Anvers, Brüksel'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi, Dubai'de, İngiltere'de Edinburg, Londra'da, Bulgaristan'da Burgaz, Filibe, Sofya'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Guangzhou, Hong kong, Pekin, Şanghay'da, Fransa'da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris, Strazburg, Gürcistan'da Batum, Tiflis, Hollanda'da Amsterdam, Deventer, Rotterdam'da, İran'da Tahran, Tebriz, Urumiye'de, İspanya'da Barselona, Madrid'de, İsviçre'de Bern, Cenevre, Zürih'te, İtalya'da Milano, Roma'da, Kanada'da Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver'de, Kazakistan'da Aktau, Almatı, Astana'da ve Kosova'da Priştine, Prizren'da, Mısır'da İskenderiye, Kahire'de, Romanya'da Bükreş, Köstence'de, Rusya'da Kazan, Moskova, Novorossiysk, St. Petersburg'da, Suudi Arabistan'da Cidde, Riyad kentlerinde, Ukrayna'da, Kiev ve Odessa'da, Yunanistan'da Atina, Pire, Gümülcine, Rodos, Selanik'te kurulan sandıklarda oyunu kullandı.



Gümrüklerde oy verildi



Vatandaşlar Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı Muratpaşa, Atatürk Havalimanı Bakırköy, Ayvalık Limanı Ayvalık, Bodrum-Milas Havalimanı, Çardak Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Dereköy Karayolu Kırklareli merkez ilçe, Derince Limanı, Dilucu karayolu, Elazığ Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Eskişehir Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hamzabeyli karayolu, Hatay Havalimanı, İpsala karayolu, Kapıkule karayolu, Konya Havalimanı, Kuşadası Limanı, Marmaris Limanı, İçel Limanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samsun Havalimanı, Samsun Limanı, Sarp karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Taşucu Limanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Havalimanı'nda kurulan gümrük kapılarında oylarını kullandı.



2 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti



Berlin'de 136 bin 733, Düsseldorf'da 129 bin 685, Essen'de 115 bin 371, Frankfurt'ta 140 bin 291, Hamburg'ra 82 bin 721, Hannover'de 106 bin 31, Karlsruhe'de 89 bin 393, Köln'de 128 bin 529, Mainz'de 55 bin 737, Münih'te 113 bin 752, Münster'de 103 bin 791, Nürnberg'te 64 bin 340, Stuttgart'ta 143 bin 874, Boston'da 6 bin 55, Houston'da 7 bin 255, Los Angeles'ta 16 bin 190, Miami'de 7 bin 45, New York'ta 37 bin 176, Şikago'da 9 bin 265, Washington'da 13 bin 469, Tiran'da 930, Kanberra'da 5 bin 974, Melborn'da 20 bin 894, Sidney'de 16 bin 426, Bregenz'de 11 bin 716, Salzburg'da 29 bin 540, Viyana'da 65 bin 723, Bakü'de 5 bin 158, Gence'de 214, Nahçivan'da 242, Manama'da 856, Anvers 68 bin 185, Brüksel'de 67 bin 503, Abu Dabi'de 991, Dubai'de 3 bin 779, Edinburg'da 3 bin 198, Londra'da 85 bin 895, Saraybosna'da 2 bin 214, Burgaz'da 1 bin 935, Filibe'de 2 bin 594, Sofya'da 2 bin 878, Cezayir'de bin 105, Prag'da 962, Guanco'da 445, Hong Kong'da 284, Pekin'de 573, Şanghay'da 670, Kopenhag'da 33 bin 621, Helsinki'de 4 bin 807, Bordeaux'da 12 bin 837, Lyon'da 68 bin 215, Marsilya'da 18 bin 775, Nant'da 17 bin 278, Paris'te 125 bin 660, Strazburg'da 75 bin 577, Pretorya'da bin 039, Batum'da 901, Tiflis'te 808, Deventer'te 70 bin 234, Rotterdam'da 178 bin 889, Bağdat'ta 875, Erbil'de bin 673, Tahran'da 797, Tebriz'de 171, Urumiye'de 46, Dublin'de bin 708, Barselona'da bin 98, Madrid'de bin 489, Tel Aviv'de 4 bin 752, Stockholm'de 37 bin 352, Bern'de 20 bin 518, Cenevre'de 10 bin 968, Zürih'te 62 bin 546, Milano'da 10 bin 469, Roma'dza 3 bin 126, Tokyo'da 3 bin 209, Montreal'de 11 bin 333, Ottawa'da 11 bin 333, Toronto'da 12 bin 666, Vancouver'de 302, Doha'da 2 bin 544, Aktau'da 237, Almatı 2 bin 066, Astana'da bin 959, Bişkek'te bin 807, Priştine'de 920, Kuveyt'te bin 124, Lefkoşa'da 98 bin 565, Beyrut'ta 4 bin 121, Lüksemburg'da 511, Budapeşte'de 1 bin 801, Üsküp'te 2 bin 310, İskenderiye'de 278, Kahire'de 1 bin 160, Oslo'da 8 bin 331, Taşkent'te 721, Varşova'da 2 bin 903, Bükreş'te 5 bin 635, Köstence'de 690, Kazan'da 931, Moskova'da 7 bin 538, Novorossisk'te 753, St. Petersburg'da bin 077, Singapur'da 550, Hartum'da 828, Cidde'de 12 bin 768, Riyad'da 11 bin 966, Bangkok'ta 785, Aşkabat'ta 2 bin 413, Kiev'de bin 335, Odessa'da bin 259, Muskat'ta bin 284, Amman'da bin 821, Wellingtong'ta 726, Atina-Pire'ya 9 bin 006, Gümülcine'de 264, Rodos'ta 447, Selanik'te 758 seçmen sandık başına gitti.



Türkiye 21 Ekim 2007 tarihinde cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım anayasa değişiklikleri halk oyuna sunulmuştu. Yüzde 67.49 katılım gerçekleştirilen referandumda 65.95 evet, 31.05 hayır sonucu çıkmıştı. 12 Eylül 2010 tarihinde Türkiye anayasa değişikliği referandumu kapsamında anayasada yapılan bazı değişiklikler halk oylamasına sunulmuştu. 26 maddelik değişikliği içeren paket TBMM tarafından kabul edildikten sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda yüzde 57.88 evet, yüzde 42.12 hayır sonucu çıkmıştı. Kaynak : İHA