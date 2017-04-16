YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Referandum sonuçlarının ardından YSK Başkanı Sadi Güven kameralar karşısına geçti.



Tartışma konusu olan mühürsüz zarflarla ilgili konuşan Güven, 'Mühürsüz zarf kararı ilk değildir, daha önceki seçimlerin bir çoğunda aynı şekilde karar verilmiştir.' dedi.



Güven'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sandıklar açıldıktan sonra bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını mühürlemeden verdiği şikayetler üzerine oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.



Tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldığı ve kullanıldığı bilgisi alınması üzerine evet mührünün seçmenin iradesini yansıttığı evet mührü ile mühürlenmiş oy pusulalarını da geçerli saymıştır.



Kesin olmayan sonuçlara göre evet ve hayır oyları arasındaki fark 1 milyon 252 bin 361. Sonuçlara göre halk oylamasında evet çıkmıştır. Kesin sonuçlar itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır.



Mühürsüz zarf kararı ilk değil.'

