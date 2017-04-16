Ünlü oyuncu oyunun rengi belli olunca görevliyle tartıştı

Bir çok ünlü isim gibi usta sanatçı Salih Kalyon'da Bodrum'da oy kullandı. Torba Mahallesi'nde kayıtlı olan Kalyon, 84 yaşındaki felçli kayınvalidesi Sevinç Arıkan'ı ambulansla getirerek oy kullandırdı. Sandık başkanı ambulans içine gelerek hasta yatağındaki yaşlı kadına oyunu kullandırdı.



Ünlü oyuncu Salih Kalyon, kayınvalidesinin hasta yatağında olsa da oy kullanmak istediğini ifade ederek, “Kayınvalidemizi getirdik, vatandaşlık görevimiz. Hasta yatağında da olsa bir oy bir oydur. Bizde ona destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz onun için ambulansla getirdik kendisini” şeklinde konuştu.







‘AVUKATIMIZ İLE BU OYA İTİRAZ EDECEĞİZ'



AKP'li gözlemci Mustafa Uslu ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada “Yasalara göre bu uygulama yanlış. Çünkü sandık başkanının ambulansa giderek vatandaşın oyunu kullandırması gerekirdi, ama gitmedi. Avukatımız ile görüştük ve haklı olduğumuzu söyledi. Bu nedenle biz de bu oy kullanmaya yasal olarak dilekçe verip itiraz ettik” dedi



Kaynak : İHA