Survivor'da yine aynı soru gündemde

Türkiye anayasa değişikiliği tartışmalarıyla sarsılırken Survivor için Dominik Cumhuriyeti'ne giden yarışmacıların, 22 Ocak'tan itibaren Türkiye'yle bağlantıları tamamen koptu.



2015'TE AYNI SORU SORULDU



Dolayısıyla referandum kararının alındığını Survivor yarışmacıları öğrenemedi. Peki Survivor yarışmacıları oy kullanabildi mi, ya da oy kullanabilcekler mi? Bu sorular 2015 yılındaki Survivor yarışması sırasında da soruldu.



OY KULLANAMADILAR



7 Haziran 2015 seçimleri sırasında devam eden Survivor'un yarışmacıları oy kullanmadı. Bugün de yarışmacıların oy kullanabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti tarafından adaya noter eşliğinde seçim sandığı gönderilmeliydi. Bu uygulama yönünde bir talep gelmediği için Survivor 2017 yarışmacıları tıpkı, Survivor 2015 yarışmacıları gibi oy kullanamadılar. Yurt dışınca oy verme işlemi bittiği için de yarın da oy kullanamayacaklar.



KONSEYDE KİMİN İSMİ ÇIKTI?



Öte yandan Survivor tüm hızıyla devam ederken dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler isim yazmak zorunda kaldı. Oylamadan Sabriye'nin ismi çıkarken, yarışmcı gözyaşlarına hakim olamadı.



Böylelikle potada olan adaylar Berna, Gökhan ve Sabriye oldu.