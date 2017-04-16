'Seni başkan yaptırmayacağız' diyen Demirtaş'a evet kapağı

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51 oranında Evet; yüzde 48 oranında ise Hayır çıktı.



Referandumdan çıkan bu sonuç HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerini akıllara getirdi.



Demirtaş, tutuklanmadan önce grup toplatında yaptığı bir konuşmada 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan; HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Recep Tayyip Erdoğan; seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız.' demişti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel