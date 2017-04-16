Manisa'nın Demirci ilçesinde, 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'ndeki sandıktan bütün oylar 'evet' çıktı.



Demirci ilçesine 25 kilometre mesafedeki 18 nüfuslu mahalledeki 12 seçmen ile 2 sandık görevlisinin oy kullandığı sandıkta sayım sona erdi.



Yapılan sayım sonucunda oyların tamamının 'evet' çıktığı öğrenildi.



Sandık başına gelen 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapanmış, mahalle sakinleri oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından tarladaki işlerine dönmüştü. Kaynak : AA