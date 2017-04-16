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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Anayasa değişikliği halk oylaması için Diyarbakır'da güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbalar helikopterle götürüldü.

Yaşam / 16 Nisan 2017 Pazar 05:40
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır'da güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanındaki Lice, Hani, Dicle ilçeleri için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterler seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları bulunan torbaları ilçe merkezlerinden aldı.

Güvenlik gerekçesiyle helikopterle Lice'nin Üçdamlar, Tepe ve Kayacık, Hani'nin Topçular, Dicle'nin de Yokuşlu mahallesine 89 sandık ile seçim görevlileri götürüldü.

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yine helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi. Kaynak : AA

KayacıkAnayasa Değişikliğiİlçe Seçim KuruluDiyarbakır


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