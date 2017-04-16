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Osman Gökçek: Terör örgütleri üzülsün

Osman Gökçek referandumdan 'evet' oyunun çıkmasının ardından Kandil'in ve FETÖ'nün çok üzüldüğünü söyledi.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 20:08
Osman Gökçek: Terör örgütleri üzülsün
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Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, referandumdan 'evet' çıkmasının ardından ilk değerlendirmeyi canlı yayında yaptı.

Gökçek, bu sonucun bazı kesimleri üzeceğini söylerken 'Kandil perişan, FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir' dedi.

İşte o değerlendirmeden satırbaşları;

HAYIRCILAR DA MEMNUN OLACAK

Kandil perişan. Bu gece FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir, durumu sıkıntılıdır. 'Hayır' oyu verenler bugün FETÖ'cüsü, DHKP-C'si, PKK'sı hariç göreceksiniz onlarda zaman içerisinde 'evet' çıkmasından dolayı memnuniyet duyacaktır.

ÜZÜLECEKLER

Ama FETÖ üzülsün, DHKP-C'si üzülsün, PKK'sı üzülsün. O köpeklerini üzerimize salanlar, atlarını üzerimize sürenler bu akşam uyuyamayacaklar, üzülecekler. 

HALK 'EVET'İ TERCİH ETTİ

Çünkü biz 2050 yılında dünyanın 4. büyük ekonomisi olma mücadelesi veriyoruz. Evet biraz sancılı olmuştur ama 1 milyon 420 bin kişi daha fazla oy vermiştir. Ama halk daha fazla oy vermiştir ve 'evet'i tercih etmiştir. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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