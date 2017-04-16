Osman Gökçek: Terör örgütleri üzülsün

Osman Gökçek referandumdan 'evet' oyunun çıkmasının ardından Kandil'in ve FETÖ'nün çok üzüldüğünü söyledi.
Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, referandumdan 'evet' çıkmasının ardından ilk değerlendirmeyi canlı yayında yaptı.
Gökçek, bu sonucun bazı kesimleri üzeceğini söylerken 'Kandil perişan, FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir' dedi.
İşte o değerlendirmeden satırbaşları;
HAYIRCILAR DA MEMNUN OLACAK
Kandil perişan. Bu gece FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir, durumu sıkıntılıdır. 'Hayır' oyu verenler bugün FETÖ'cüsü, DHKP-C'si, PKK'sı hariç göreceksiniz onlarda zaman içerisinde 'evet' çıkmasından dolayı memnuniyet duyacaktır.
ÜZÜLECEKLER
Ama FETÖ üzülsün, DHKP-C'si üzülsün, PKK'sı üzülsün. O köpeklerini üzerimize salanlar, atlarını üzerimize sürenler bu akşam uyuyamayacaklar, üzülecekler.
HALK 'EVET'İ TERCİH ETTİ
Çünkü biz 2050 yılında dünyanın 4. büyük ekonomisi olma mücadelesi veriyoruz. Evet biraz sancılı olmuştur ama 1 milyon 420 bin kişi daha fazla oy vermiştir. Ama halk daha fazla oy vermiştir ve 'evet'i tercih etmiştir. Kaynak : Beyaz Gazete Özel