Osman Gökçek: Terör örgütleri üzülsün

Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, referandumdan 'evet' çıkmasının ardından ilk değerlendirmeyi canlı yayında yaptı.



Gökçek, bu sonucun bazı kesimleri üzeceğini söylerken 'Kandil perişan, FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir' dedi.



İşte o değerlendirmeden satırbaşları;



HAYIRCILAR DA MEMNUN OLACAK



Kandil perişan. Bu gece FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir, durumu sıkıntılıdır. 'Hayır' oyu verenler bugün FETÖ'cüsü, DHKP-C'si, PKK'sı hariç göreceksiniz onlarda zaman içerisinde 'evet' çıkmasından dolayı memnuniyet duyacaktır.



ÜZÜLECEKLER



Ama FETÖ üzülsün, DHKP-C'si üzülsün, PKK'sı üzülsün. O köpeklerini üzerimize salanlar, atlarını üzerimize sürenler bu akşam uyuyamayacaklar, üzülecekler.



HALK 'EVET'İ TERCİH ETTİ



Çünkü biz 2050 yılında dünyanın 4. büyük ekonomisi olma mücadelesi veriyoruz. Evet biraz sancılı olmuştur ama 1 milyon 420 bin kişi daha fazla oy vermiştir. Ama halk daha fazla oy vermiştir ve 'evet'i tercih etmiştir. Kaynak : Beyaz Gazete Özel