Osman Gökçek: Akşener gitsin babaannelik yapsın

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Meral Akşener'in manipülasyon kokan referandum açıklamasını değerlendirdi.



Gökçek, 'Akşener'de siyaset etiği varsa sabah istifa etmesi gerekiyor. Kin ve nefrete teşvik etmesi büyük bir suçtur. Çıkan sonuçlara riayet etmek yerine Anadolu Ajansı'na ağza alınmayacak hakaretler eden Akşener'in siyaseti bırakıp gidip oturması lazım. Babaannelik yapsın.' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel