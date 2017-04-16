Musul’da yeni operasyon

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD’e karşı Irak güçlerince bugün yeni bir operasyon başlatıldı. Irak askerleri Musul’un Eski Şehir bölgesindeki örgütün elindeki son kaleyi ele geçirmeyi hedefliyor. Irak güçleri sembolik açıdan büyük değer taşıyan El Nuri Camisine gittikçe yaklaşıyor.



Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da terör örgütü IŞİD’in elindeki son kaleyi almak için Irak kuvvetleri bugün yeni bir operasyon başlattı. 2014 yılından bu yana kenti elinde bulunduran terör örgütü IŞİD’e karşı Irak güçleri son 6 aydır kapsamlı bir savaş veriyor.



Terör örgütü IŞİD’ın yoğun olarak bulunduğu Musul'un batısındaki Eski Şehir’de yaklaşık bir aydır hareket etmek epey zordu. Çünkü örgütün adeta sıkışıp kaldığı bu alana oldukça dar sokakları sebeple tankların ve ağır silahların girmesi oldukça zordu.



Reuters haber ajansına göre Irak polis güçleri Eski Şehir’in 200 metre derinine ilerlemeyi başardı. Böylelikle Irak güçleri IŞİD lideri El Bağdadi’nin halifeliğini ilan ettiği El Nuri canisine gittikçe yaklaşıyor.



Irak fedaral polisinden bir yetkili bu Sabah erken saatlerde IŞİD üyelerinin olduğu bölgeye evden eve operasyon düzenlenmeye başlandığını açıkladı.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ TAKTİĞİ



Yetkili IŞİD’in yeni göze saldırı tekniğinin motorsikletli canlı bombalar olduğunu belirtti. Adı açıklanmayan polis yetkilisi Canlı bombaları durdurmak için her evi teker teker izlediklerini söyledi.



Irak güçleri ABD’nin önderliğinde oluşturulan koalisyon güçlerinin desteğiyle doğu Musul ve Batı Musul’un yarısını terör örgütü IŞİD’den temizlemeyi başardı. Ordu şimdi Musul’un Eski Şehir bölgesine odaklanmış bulunuyor.



Geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan operasyonlar kapsamında 400 bin kişinin yakalandığı, 300 binden fazla kişinin de kaçtığı belirtiliyor.

