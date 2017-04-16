USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Liderler nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Siyaset / 16 Nisan 2017 Pazar 04:17
Liderler nerede oy kullanacak?

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Yıldırım ise İzmir'de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Ankara'da sandık başında olacak. Komutanlar Çankaya İlkokulu'nda oylarını kullanacak.

BAKANLARIN OY KULLANACAĞI YERLER

Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Nurettin Canikli oyunu Ankara'da kullanacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul'da, Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta, Mehmet Şimşek ise Gaziantep'te oy verecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul'da, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Adana'da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas'ta, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kocaeli'de, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'da, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta sandık başına gidecek.

Türkiye Büyük Millet MeclisiRecep Tayyip ErdoğanReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı