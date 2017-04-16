Konya'dan ilk sonuçlar

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt seçim öncesi Evet diyen seçmenleri tehdit etmiş ve ''Evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi İzmir'den denize dökeriz' ifadelerini kullanmıştı.



Konya'dan Hüsnü Bozkurt'a tokat gibi yanıt geldi. Konya'da sandıkların yüzde 95.3'ü açılırken evet diyenleri oranı yüzde 73,2 olurken hayır diyen seçmenlerin oranı ise 26.8 oldu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel