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Keşmir'de çatışma: 1 ölü 54 öğrenci yaralı

Keşmir’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında çıkan çatışmada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 54 öğren ise yaralandı.

3. Sayfa / 16 Nisan 2017 Pazar 00:16
Keşmir'de çatışma: 1 ölü 54 öğrenci yaralı

Keşmir'in güneyindeki Pulmawa kentinde, bugün öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma, güvenlik güçlerinin okulun yanında güvenlik kontrol noktası kurulmasından dolayı başladı.

İlk belirlemelere göre 17 yaşındaki Sajad Hussain Sheikh adlı bir öğrenci hayatını kaybederken, 54 öğrenci ise atılan göz yaşartıcı gazlardan ve taşlardan dolayı yaralandı.

Pulwama'daki sağlık yetkilisi Talat Jabeen, 'Topak ve göz yaşartıcı gaz ile vurulmuş şimdiye kadar en az 54 kişiye muamele ettik. 3 kritik yaralı da Srinagar'a gönderildi, yaralılar ise gelmeye devam ediyor' dedi.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir bölgesi, nükleer silahlara sahip komşuları Hindistan ve Pakistan tarafından yönetiliyor. İki ülke, 1947'de İngiltere'den bağımsızlığından bu yana Keşmir' iki savaş gerçekleştirdi. Muhalif gruplar on yıl Keşmir'in bağımsızlığı ve Pakistan ile birleşmesi için Hint güçleri ile savaştı. Hindistan tartışmalı bölgede yarım milyon asker bulunduruyor.

1989 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda 70 binden fazla kişi öldürüldü. Kaynak : İHA

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