Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı

Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarından satır başları;



KILIÇDAROĞLU RESMEN KAÇTI



Toplantının bitiminin ardından gazeteciler Kılıçdaroğlu'na soru sormak istedi. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Soru yok, soru yok arkadaşlar' diyerek apar topar salondan ayrıldı.



'NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ'



Son olarak Nazlı Çelik'in programına konuk olan Kılıçdaroğlu,'Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz.' demişti.

'Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her çabayı gösterdik. 80 milyonun anayasası olacak o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir anayasalar diyorduk. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor. Dolayısıyla bu değişiklik ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaşı belgesi olması niteliğini yitirmiş durumda. Bu gerçek önümzüde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşı belgesine dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içeride, hem dışarıda güçlendirir. Bu çağrıyı yapmayı da bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev sayıyorum.'YSK'dan söz etmek isterim. YSK üzerinde ifade etmek isterim ki bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Seçim kanunu 98, madde üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. ama YSK bir karar aldı ve bu zarfları geçerli saydı. Milletin kararına saygılıyız ama YSK buna gölge düşürmüştür.