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Kati Piri üzgün

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamasında, “Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün” dedi.

Dünya / 16 Nisan 2017 Pazar 21:35
Kati Piri üzgün

Kati Piri'nin açıklamasının tam metni şöyle: “Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan'a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye'deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği'ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği'yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır.'' dedi.

Piri skandal açıklamasına şöyle devam etti: ''Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor. Erdoğan'ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi Bazı. AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye'nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi. Türkiye'de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye'de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı.”

AnayasaSkandalTürkiyeAvrupa Parlamentosu


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