İşte liderlerin memleketlerinden gelen sonuçlar!

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Türkiye bugün sandık başına gitti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği oylandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den gelen sonuçlar şöyle;



RİZE



Açılan sandık: %100

Evet:%75,7

Hayır: %24.3



İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'dan gelen sonuçlar şöyle;



ERZİNCAN



Açılan sandık: %96.4

Evet:%61.3

Hayır: %38.7



İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den gelen sonuçlar şöyle;



OSMANİYE



Açılan sandık: %50,9

Evet:%59.5

Hayır: %40.5



İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den gelen sonuçlar şöyle;



TUNCELİ



Açılan sandık: %69.06

Evet:%21.3

Hayır: %78.7