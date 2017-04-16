İşte liderlerin memleketlerinden gelen sonuçlar!

Anayasa Değişikliği dolayısıyla yapılan referandum oylaması sona erdi. İşte liderlerin memleketlerinden gelen ilk sonuçlar...
Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Türkiye bugün sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği oylandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den gelen sonuçlar şöyle;
RİZE
Açılan sandık: %100
Evet:%75,7
Hayır: %24.3
İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'dan gelen sonuçlar şöyle;
ERZİNCAN
Açılan sandık: %96.4
Evet:%61.3
Hayır: %38.7
İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den gelen sonuçlar şöyle;
OSMANİYE
Açılan sandık: %50,9
Evet:%59.5
Hayır: %40.5
İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den gelen sonuçlar şöyle;
TUNCELİ
Açılan sandık: %69.06
Evet:%21.3
Hayır: %78.7