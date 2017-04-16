İlk tebrik Aliyev'den

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, referandumun 'evet''in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik ettiği, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını dilediği kaydedildi.



Kaynak : İHA